“الفورام” تطالب بتنظيم سوق الطب البديل

بعد استغلاله من طرف الدخلاء

حذر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي “فورام”، مصطفى خياطي، من فوضى سوق الطب البديل أو التكميلي في الجزائر، والذي يفتقد حسبه قانونا واضحا ينظم مثل هذه الممارسات، ومن منطلق الطبيعة تحب الفراغ، استغل كثير من المحتالين والمشعوذين، حسبه، وحتى أشخاص من دون خبرة، هذا الأمر، وباتوا يمارسون الطب البديل في المجتمع، على حدّ قوله.

وحذر مصطفى خياطي، من انتشار الحجامة بطريقة غير صحية والتي باتت ممارستها منتشرة جدا، “حتى أصبح بعض الأشخاص يجرونها في منازلهم أو في محلاتهم مثل محلات الحلاقة، أو عبر تأجير مستودعات تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بل وباتت تمارس داخل الحمامات..؟ ومع ذلك الإقبال عليهم يكون كبيرا”.

حسب محدثنا، ينخدع المواطنون ببعض ممارسي الحجامة والذين لا يملكون أي خبرة طبية فيها، عندما يحضرون لهم مدربين من دول الخليج أو غيرها من البلدان، يقدمون لهم دورات تدريبية، بمبالغ تصل إلى 10 ملايين سنتيم للشخص الواحد مقابل تحصل المتدرب على شهادات مزيفة، ورغم أن هذا المدرب الأجنبي ليس أصلا خبيرا في المجال.

ويشدّد الدكتور خياطي، على أن الحجامة التي لا تتم بشكل صحيح أو تحت إشراف مختص، وخاصة الحجامة التشريطية تعرض المريض لمخاطر عدة، ومنها التهاب الجلد في حال التعقيم السيئ للمكان والأدوات المستعملة، حصول عدوى بكتيرية أو فيروسية، ظهور كدمات في الجلد ناتجة عن تكسير الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، الشعور بآلام ودوخة وحتى الإغماء.