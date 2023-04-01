الفوز الثالث تواليا لِاتحاد خنشلة

لقطة من مباراة اتحاد خنشلة (بِاللّباس الأحمر) وضيفه نادي البارادو.

فاز فريق اتحاد خنشلة مساء السبت بِنتيجة ثلاثة أهداف دون ردّ، على الزّائر نادي البارادو.

واحتضن ملعب “عمار حمام” بِخنشلة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية. تحت إدارة حكم السّاحة محمد الأمين بوترعة.

وسجّل ثلاثية الاتحاد كلّ من: سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 30، وإلياس يعيش في الدقيقة الـ 45، والغاني ماكسويل باكوح في الدقيقة الـ 66.

ورفع بيازيد غلّته إلى 8 أهداف، ويجمع باكوح في رصيده 3 أهداف، بينما افتتح يعيش العدّاد.

وبات اتحاد خنشلة وقد حصد الانتصار الثالث له على التوالي في البطولة وكأس الجمهورية، بينما عجز نادي الباردو عن تذوّق حلاوة الفوز في المباراة الرّسمية الثانية له تواليا.

ويحوز اتحاد خنشلة 30 نقطة في المركز الـ 5، ويشغل نادي البارادو الرّتبة الـ 14 بِرصيد 17 نقطة.

وتنقص نادي البارادو ثلاث مقابلات متأخّرة، ويملك اتحاد خنشلة في جعبته مقابلتَين متأخّرتَين.