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رياضة
جهيد زفيزف رئيس  الفاف:

الفوز بالكأس يحفّز اللاعبين للتتويج باللقب القاري في أفريل المقبل

الشروق الرياضي
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الفوز بالكأس يحفّز اللاعبين للتتويج باللقب القاري في أفريل المقبل

أكد رئيس الفاف جهيد زفيزف مباشرة بعد تتويج الخضر لأٌقل من 17 سنة أن هذا التتويج يعتبر فرصة سانحة للجهاز الفني الوطني لتقييم مستوى اللاعبين تحسبا للمواعيد الإفريقية، وقال للصحفيين بعد نهاية اللقاء: “هذا التتويج يعد استعدادا جيدا لمنتخبنا تحسبا لكأس إفريقيا المقبلة لهذه الفئة التي ستحتضنها بلادنا السنة المقبلة”.

مضيفا أن “هذه الكأس العربية تعد كذلك فرصة سانحة للجهاز الفني الوطني لتقييم مستوى اللاعبين تحسبا للمواعيد الإفريقية. كما أنها بينت كذلك بأن الجزائر قادرة على تنظيم أي منافسة دولية لذلك كان ذلك بمثابة تجريب عام بالنسبة لنا على المستوى التنظيمي…يجب أن أقول بأننا راضون تماما عن هذا الإنجاز بالرغم من أنني أعترف بأن المنشآت التي تم اختيارها لاستضافة هذا الحدث لم تكن جاهزة بنسبة 100 من المائة”.

وقال: “أنا مقتنع بأن هذه الكأس التي فاز بها شبابنا ستحفزهم أكثر للسعي إلى اللقب القاري في أفريل المقبل فضلا عن كونها دليلا آخر على أن كرة القدم تملك الإمكانيات علاوة على ذلك يشهد العارفون في المجال الكروي بأن كرة القدم الجزائرية لها مكانة على الساحة الدولية”.

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