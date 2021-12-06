الفوز سيكون للخضر

الحارس الدولي السابق محمد الأمين بغلول

أعتبر الحارس الدولي السابق محمد الأمين بغلول لقاء الليلة بين المنتخبين الجزائري والمصري برسم الجولة الأخيرة ضمن دوري المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة بقطر بمثابة داربي الأفضل، والفائز فيه حسبه يتصدر المجموعة الرابعة، بحكم أن المنتخبات يتساويان في كل شيء في النقاط والأهداف واللعب النظيف والفائز فيه سيؤجل مواجهته لأسود الأطلس للأدوار النهائية، وهو ما يشعل حسب خريج مدرسة وفاق القل من قيمة الداربي العربي الأول بينهما الليلة برسم الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

وتنبأ الدولي السابق أن الغلبة حسبه ستكون لمحاربي الصحراء الذين لم يسبق لهم وأن هزموا في المواجهات الساخنة ضد الفراعنة وآخرها سنة 2009 بأم درمان السودانية أين لقن زملاء عنتر يحي أشبال شحاتة درسا في كرة القدم سيظل شاهدا على قوة منتخبنا الوطني.