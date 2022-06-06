“الفوز على الجزائر ليس مستحيلا.. حضرنا بجدية وأفضلية الملعب في صالحنا”

الإعلام التنزاني واثق من تحقيق الفوز على "الخضر".. المهاجم صاماتا

قال “نجم” منتخب تانزانيا، مبوانا صاماتا، إن الإطاحة بالمنتخب الجزائري في الموعد المقرر بين المنتخبين هذا الأربعاء، على ملعب “بنجامين مكابا” في العاصمة دار السلام، ليس بالأمر المستحيل، رغم صعوبة المأمورية أمام منتخب يصنف من بين أفضل المنتخبات في القارة السمراء في السنوات الأخيرة..

على حد قول صاماتا، داعيا كافة رفاقه في المنتخب ضرورة أخذ الأمور بجدية منذ البداية من أجل تحقيق الهدف ومن ثم إبقاء كامل الزاد داخل الديار لتأكيد النقطة الثمينة التي عادوا بها من أول خرجة في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام منتخب النيجر في عاصمة البينين كوتونو.

وينزل المنتخب الوطني ضيفا ثقيلا على نظيره التنزاني، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستجري في كوت ديفوار، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث كان المنتخب الوطني كان قد استهل المشوار التصفوي بالفوز على منتخب أوغندا، السبت الفارط، بثنائية نظيفة على ملعب 5 جويلية الأولمبي، في حين عاد منتخب تنزانيا بالتعادل في خرجته إلى البينين أين واجه منتخب النيجر، علما أن آخر لقاء جمع المنتخب الوطني بنظيره التنزاني يعود إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، أين تغلب أشبال بلماضي وقتها بثلاثية دون رد في إطار المباراة الثالثة من الدور الأول.

وقال صاماتا، مهاجم نادي أنتويرب البلجيكي، في تصريحات خص بها صحيفة “دايلي نيوز” المحلية، الإثنين، “نحن واعون بالمسؤولية التي تستوجب علينا الفوز على المنتخب الجزائري على أرضنا، صحيح أن اللقاء سيكون صعبا، على إعتبار أننا سنواجه أحد أفضل المنتخبات في القارة، وبلاعبين مميزين، لكننا سنعمل جاهدين على تحقيق الفوز”، قبل أن يضيف صامتا “يتوجب علينا إستغلال أفضلية الملعب من أجل تحقيق الهدف، لأن تأكيد النتيجة التي سجلناها خارج الديار أمام النيجر أمر في غاية الأهمية، وسيكون بمثابة أفضل انطلاقة في سباق التنافس للمشاركة في “كان” كوت ديفوار العام المقبل”.

وكان منتخب تنزانيا قد حل بالعاصمة “دار السلام” صبيحة الأحد، وعاد إلى أجواء التحضيرات صبيحة الإثنين، تحسبا لمواجهة “الخضر”، تحت قيادة المدرب كيم بولسن، الذي عمل على الجانب النفسي للاعبيه، بحسب ما جاء في “دايلي مايل”، حيث ألح على ضرورة عدم التساهل مع المنتخب الجزائري، والتركيز منذ ضربة البداية.