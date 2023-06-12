“الفوز على “الخضر” سيكون أكبر إنجاز بالنسبة إلي”

أقرّ بصعوبة الإطاحة بمنتخب يضم محرز وبن رحمة.. مدرب أوغندة سريدوغيفيتش

قال مدرب المنتخب الأوغندي، الصربي ميلوتين سريدوغيفيتش الملقب بـ “ميتشو”، إنه يتمنى نجاح “خليط” اللاعبين “الكهول” و”الشبان”، الذي أعدّه لتحقيق الفوز في مواجهة المنتخب الجزائري، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار العام المقبل، وهي المباراة المقرر إقامتها يوم 18 جوان الجاري على ملعب “جابوما” في مدينة “دوالا” في الكاميرون.

وقال مدرب المنتخب الأوغندي، إن تحقيق الفوز على المنتخب الجزائري، الذي يضم في تشكيلته محرز وبن رحمة سيكون إنجازا كبيرا بالنسبة له كمدرب ولفريقه الذي وصفه بـ “المتواضع” في الوقت الحالي، مقارنة بالمنتخب الجزائري، حيث قال التقني الصربي، في تصريح خص به صحيفة “دايلي مونيتور” المحلية، الإثنين: “سيكون من الصعب الإطاحة بمنتخب يضّم في تشكيلته محرز وبن رحمة، ولاعبين آخرين ينشطون في أفضل البطولات الأوروبية، فضلا عن الانسجام الكبير الذي صار يميّز المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة، لكن سنعمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكننا من البقاء في سباق التأهل لـ “كان” 2023″، قبل أن يضيف سريدوغيفيتش “الجزائر ضمنت التأهل رسميا للعرس الكروي القاري المقبل في كوت ديفوار بعدما جمعت 12 نقطة لحد الجولة الرابعة، يبقى بالنسبة لنا التنافس لتحقيق أفضل مركز ثان، بغية مرافقة المنتخب الجزائري”، ليختم بقوله: “محكوم علينا الفوز على الجزائر والنيجر لبلوغ “كان” كوت ديفوار”.