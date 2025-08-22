الفوز على السودان لتأكيد الأحقية في الرهان

الدور ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين الجزائر – السودان (18.00 سا)

سيكون المنتخب الوطني المحلي، أمسية السبت، على موعد مع مواجهة واعدة وقوية حين يلاقي المنتخب السوداني، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من منافسة كأس إفريقيا للمحليين، المقامة بكل من أوغندا وتنزانيا وكينيا، حيث سيسعى الخضر لتبديد كل المخاوف، وإعادة وضع أنفسهم ضمن قائمة المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب القاري، بعدما خسر العديد من الأسهم عقب المستوى الذي ظهر به في اللقاءات الأخيرة.

ويريد أشبال المدرب مجيد بوقرة، طي صفحة دور المجموعات، والمستوى الهزيل الذي ظهرت به النخبة الوطنية، خاصة في المواجهة الأخيرة أمام منتخب النيجر، التي كان فيها زملاء القائد أيوب غزالة خارج الإطار، وأدخلت الشك في نفوس عشاق المنتخب الوطني، في إمكانية الخضر تحقيق الهدف المسطر والوصول على الأقل إلى نهائي الدورة، وهو المطلوب من النخبة الوطنية بداية من لقاء اليوم أمام منتخب قوي، احتل صدارة ترتيب مجموعته التي ضمت حامل لقب النسخة الماضية منتخب السينغال، والمنتخب النيجيري، بالإضافة إلى منتخب الكونغو، ما يجعل المهمة صعبة للكتيبة الوطنية لكن ليست مستحيلة لإسعاد الجماهير الجزائرية.

ورغم أن الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب السوداني، بالنظر لما قدمه في اللقاءات الأولى من دور المجموعات، مقابل تراجع مستوى الخضر، إلا أن الأسماء التي تمتلكها النخبة الوطنية والخبرة التي اكتسبوها سواء مع فرقهم أم مع المنتخب المحلي، قد تصنع الفارق في لقاء اليوم، وتجعل الخضر يقلبون الطاولة، على التكهنات التي صبت في صالح خصمهم أمسية اليوم، ليكون زملاء نوفل خاسف على موعد مع كتابة التاريخ ومواصلة سلسلة اللاهزيمة في “الشان”، في انتظار تحقيق الهدف وهو التتويج بالتاج القاري.

واختتمت عناصر المنتخب الوطني المحلي، تحضيراتها، أين أجرت التشكيلة حصتين تدريبيتين مباشرة بعد الوصول إلى مدينة زنجيبار، لخوض المواجهة، بعدما واجه المنتخب الوطني نظيره النيجر بكينيا، على أن يواجه السودان أمسية اليوم بتنزانيا، واستغل مجيد بوقرة الحصص التدريبية الأخيرة، من أجل السير مع الظروف المناخية والملعب، مركزا في الحصة الأولى على الجانب الاسترجاعي بعد رحلة السفر، إلى جانب بعض التمارين الخفيفة لاستعادة الانسجام وتفادي الإصابات، قبل أن يرفع من النسق، ويضع الروتوشات الأخيرة على التشكيلة الأساسية خلال آخر حصة أجراها الفريق الوطني أمس في نفس توقيت المواجهة. رفع نسق العمل خلال الحصص المقبلة التي تسبق المواجهة.

الإرهاق هاجس الخضر الوحيد في المواجهة

ورغم قوة منافس الخضر المنتخب السوداني، في لقاء اليوم، إلا أن الهاجس الأكبر الذي يحيط بالنخبة الوطنية، هو الإرهاق، فبغض النظر عن التأخر البدني الكبير لدى كتيبة الخضر، التي لم تستفد من راحة هذا الموسم، إلا أن أكبر ما يعيق هو التعب جراء السفريات الأخيرة، أين خاض المنتخب الوطني لقاءات دور المجموعات في مانديلا ستاديوم بأوغندا، ليتنقل بعدها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وواجه حينها منتخب النيجر ضمن الجولة الختامية من الدور الأول “للشان”، قبل أن يحط الرحال بمدينة زنجيبار التنزانية، لمواجهة المنتخب السوداني أمسية اليوم، وهو ما جعل الطاقم الفني يعتمد كثيرا في الحصص التدريبية الأخيرة على الاسترجاع، دون التركيز الكبير على الجوانب الأخرى، وهو ما يشكل عائق للمنتخب في لقاءات من هذا الحجم خاصة مع التقدم في الأدوار.

محيوص وبوكرشاوي يعودان وبوقرة يفاضل بين اخريب وبلحوسيني

من المنتظر، أن يجري الناخب الوطني مجيد بوقرة بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام منتخب السودان، مقارنة باللقاء الأخير أمام منتخب النيجر، الذي شهد هو الآخر تغييرات في التشكيلة الأساسية، وبحسب مصادرنا الخاصة، فإن بوقرة سيعيد المهاجم أيمن محيوص لمنصب قلب الهجوم مكان المهاجم سفيان بايازيد، الذي كان غائبا طيلة أطوار المواجهة، مفضلا الاحتفاظ بهداف المولودية كجوكير، أين قدم الإضافة بعد دخوله في اللقاءات السابقة، كما سيعود وسط ميدان شباب بلوزداد بلال بوكرشاوي، الذي عوضه مهدي مرغم في اللقاء الفارط، غير أن مواجهة اليوم تتطلب حضورا بدنيا في وسط الميدان، وهو ما يفتقده مرغما مقارنة بموهبة شباب بلوزداد، الذي أبان عن قتالية وندية كبيرة في اللقاءات السابقة.

كما لم تتضح هوية اللاعب الذي سيشكل ضلع الهجوم رفقة عبد الرحمان مزيان وأيمن محيوص، حيث سيفاضل الناخب المحلي بين أخريب وإيهاب بلحوسيني، لقيادة الرواق الأيمن من هجوم الخضر، رغم أن الكفة تميل لصالح المستقدم الجديد لشباب بلوزداد بلحوسيني، بالنظر للخبرة التي يمتلكها في لقاءات من هذا الحجم، إلا أن الحيوية والمستوى الذي أبان عنه اخريب في المواجهة السابقة، ونشاطه الدائم فوق أرضية الميدان قد يجعل بوقرة يعتمد عليه منذ البداية في التشكيل الأساسي، في انتظار الحسم النهائي الذي سيكون منتصف نهار السبت.