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الفيتنام تعلن عن اكتشاف سلالة متحوّرة من كورونا أشد خطراً

الشروق أونلاين
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الفيتنام تعلن عن اكتشاف سلالة متحوّرة من كورونا أشد خطراً

أعلن وزير الصحة الفيتنامي، السبت، عن اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ، حسب ما نقلته وكالة رويترز “إنه تم اكتشاف سلالة متحورة لفيروس كورونا أشد خطرا، وقد كشف التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد”.

وأضاف الوزير، أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من “كوفيد – 19” أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

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