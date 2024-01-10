الفيتنام مهتمة بالإستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، السفير الفيتنامي، تران كوك كانه، يوم الأربعاء 10 جانفي 2024.

أبدى السفير الفيتنامي، تران كوك كانه، عن اهتمام بلاده بالإستثمار في الجزائر وهذا خلال استقباله اليوم، الأربعاء 10 جانفي، من طرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.

حسب ما أفادت به وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فقد تناول الطرفان خلال اللقاء “العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وضرورة تطويرها أكثر في المجال الصناعي لاسيما على ضوء قانون الإستثمار الجديد”، حيث “أبدى سعادة السفير الفيتنامي إهتماما خاصا بالإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في المجال الصناعي مما يشجع أكثر على الإستثمار والتعاون في عدة مجالات.”

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، من جهته أكد “على الحرص الكبير الذي تبديه السلطات العليا للبلاد للتعاون مع الشريك الفيتنامي وضرورة تحديد أولويات التعاون الصناعي بين البلدين خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة 12 الجزائرية الفيتنامية”.