-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الفيتنام مهتمة بالإستثمار في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 282
  • 0
الفيتنام مهتمة بالإستثمار في الجزائر
وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، السفير الفيتنامي، تران كوك كانه، يوم الأربعاء 10 جانفي 2024.

أبدى السفير الفيتنامي، تران كوك كانه، عن اهتمام بلاده بالإستثمار في الجزائر وهذا خلال استقباله اليوم، الأربعاء 10 جانفي، من طرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.

حسب ما أفادت به وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، فقد تناول الطرفان خلال اللقاء “العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وضرورة تطويرها أكثر في المجال الصناعي لاسيما على ضوء قانون الإستثمار الجديد”، حيث “أبدى سعادة السفير الفيتنامي إهتماما خاصا بالإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في المجال الصناعي مما يشجع أكثر على الإستثمار والتعاون في عدة مجالات.”

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، من جهته أكد “على الحرص الكبير الذي تبديه السلطات العليا للبلاد للتعاون مع الشريك الفيتنامي وضرورة تحديد أولويات التعاون الصناعي بين البلدين خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة 12 الجزائرية الفيتنامية”.

مقالات ذات صلة
“فيات” تجري أكبر عملية استيراد منذ استئناف نشاطها

“فيات” تجري أكبر عملية استيراد منذ استئناف نشاطها

تركيا السادسة أوروبيا في مبيعات السيارات الكهربائية

تركيا السادسة أوروبيا في مبيعات السيارات الكهربائية

نحو توديع الجزائريين لأزمة سوق السيارات نهائيا في 2024

نحو توديع الجزائريين لأزمة سوق السيارات نهائيا في 2024

هذه مزايا المستثمرين وإجراءات تحسين القدرة الشرائية

هذه مزايا المستثمرين وإجراءات تحسين القدرة الشرائية

الكشف عن تفاصيل جديدة للإستفادة من صفة المقاول الذاتي

الكشف عن تفاصيل جديدة للإستفادة من صفة المقاول الذاتي

وفد من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية للنفط والغاز في الجزائر

وفد من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية للنفط والغاز في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد