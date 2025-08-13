“الفيتو الأمريكي يعطّل مجلس الأمن”.. وزيرة فلسطينية تهاجم ازدواجية المعايير

في تصريحات حادة، هاجمت وزيرة الخارجية الفلسطينية ما سمّته ازدواجية المعايير الدولية، مؤكدة أن الفيتو الأمريكي يعطّل عمل مجلس الأمن ويُعيق اتخاذ أي قرار يوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت الوزيرة فارسين أغابكيان، في تصريحات إعلامية، إن الفيتو الأمريكي “يشلّ دور مجلس الأمن ويمنع اتخاذ أي خطوات جادة لإنهاء الحرب ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأضافت أن هذه الممارسة المستمرة تمثل عائقًا حقيقيًا أمام العدالة الدولية وتمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً سياسيًا للاستمرار في عدوانه دون محاسبة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا يُقتل فقط بالصواريخ، بل أيضًا بصمت العالم وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية والحقوقية.

وتساءلت: “أين كانت القيم والمبادئ الدولية حين دُمّرت غزة على رؤوس سكانها؟ وأين كان القانون الدولي حين اجتاحت المستوطنات أراضي الضفة الغربية؟”

وشددت على ضرورة تحرك الدول خارج إطار مجلس الأمن الذي بات رهينة للفيتو الأمريكي، مشيرة إلى أن هناك مسارات قانونية أخرى يجب تفعيلها، مثل المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الضغط السياسي والاقتصادي من خلال فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

كما لم تغفل الوزيرة عن توجيه رسالة واضحة إلى بعض الدول التي اختارت تطبيع العلاقات مع الاحتلال، قائلة: “الصمت أو المجاملة في هذه المرحلة هو تواطؤ. لا يمكن الحديث عن سلام وشراكة مع من يرتكب مجازر يومية بحق شعبنا.”

ورغم قساوة الواقع، أكدت الوزيرة أن القيادة الفلسطينية مستمرة في جهودها الدبلوماسية والقانونية، مشيرة إلى أن أكثر من 8 دول أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما لا تزال 10 دول تدرس الأمر.

وأضافت: “سنبقى نناضل في الميدان وعلى طاولة القانون، حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة.”

من جانب آخر وصفت أغابكيان مقتل مراسل الجزيرة أنس الشريف وزملائه بأنه “جريمة حرب متكاملة الأركان”، مشددة على أن استهداف الصحفيين هو محاولة مفضوحة لإسكات صوت الحقيقة وتغييب رواية الضحايا وسط صمت دولي مقلق.

وفيما أكدت أنه لا يوجد حاليًا أي تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية، قالت الوزيرة في تصريح أثار عديد التساؤلات: “نأمل أن يتم منح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام، وأن تُحل قضيتنا العادلة”.