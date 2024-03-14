الفيديو الأخير لصحفية فلسطينية.. شاهد ماذا كانت تقول قبل أن يحيلها الاحتلال إلى أشلاء!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا هو الأخير لصحفية فلسطينية أحالها الاحتلال الإسرائيلي إلى أشلاء كما كانت تخشى.
وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فقد ارتقت الصحفية الفلسطينية آيات خضورة شهيدة في قصف إسرائيلي، بعد وقت قصير من بثها مقطع فيديو، أكدت فيه أن جيش الاحتلال يلقي قنابل الفسفور والقنابل الصوتية مع أوامر بإخلاء منطقة مشروع بيت لاهيا.
وكانت الصحفية الراحلة تحلم بأن ترى غزة أجمل مما هي عليه، فكان أول تقرير لها بعد تخرجها في كلية الإعلام الرقمي عن مكبّ النفايات في القطاع وطرق معالجتها.
وجعلت آيات من غزة محور مشروعها الإعلامي حتى استشهدت بعد ساعات من بثها المقطع، قالت فيه إن الاحتلال يلقي قنابل الفسفور، وهناك أوامر إخلاء لسكان منطقة مشروع بيت لاهيا.
وبدت آيات في المقطع خائفة جدا وكانت تتحدث بطريقة تعكس ما يحيط بها من رعب، وقد أكدت أن الناس فرّوا من بيوتهم خائفين إلى حيث لا يعرفون خوفا من القصف.
وختمت بالقول إن هذا قد يكون آخر فيديو لها، وإنها توجد في المنزل مع بعض أهلها بينما فرّ الباقون، وكان آخر ما قالته “الوضع مخيف جدا.. ربنا يرحمنا”.
“اليوم أحلامنا انه نستشهد بدون ما نصير أشلاء”.
دعواتكم للشهيده آيات خضورة .. رحمها الله 🤲 pic.twitter.com/YxlePYSRkT
— صدام (@cabamalmgb) March 12, 2024
وقضت آيات هي وجدتها واثنان من إخوتها في القصف، وكان آخر ما كتبته على حسابها الذي واكب الحرب منذ بدايتها “لدينا أحلام كبيرة.. لكننا أحلامنا الآن أن نستشهد جسدا واحدا، وليس أشلاء”.
“لدينا أحلام كبيرة، لكن أحلامنا الآن هي أن نستشهد جسدا واحدا وليس أشلاء”.. آخر كلمات الصحفية آيات خضورة وهي شهيدة من نحو 12 ألف امرأة اغتالتها الحرب الإسرائيلية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/6GLyMzrSMQ
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2024