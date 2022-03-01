بِالفيديو: قديورة يعود إلى التهديف بعد “صيام” اقترب من مدّة السّنة

عاد اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة سهرة الثلاثاء لِيهزّ الشباك، بعد “صيام” دام قرابة سنة.

وخسر فريق بيرتن ألبيون بِنتيجة (2-5) أمام المضيف نادي شفيلد وينزداي، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 24 من عمر بطولة إنجلترا للدرجة الثالثة.

وسجّل متوسط الميدان قديورة الهدف الأوّل لِفريقه الجديد بيرتن ألبيون، في الدقيقة الـ 30.

وأمضى قديورة هدفه بِتسديدة أرضية قوّية، من بعد حوالي 25 مترا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

واسْتُبدل الدولي الجزائري في الدقيقة الـ 86، تاركا فريقه بيرتن ألبيون مُتخلّفا في النتيجة بـ (2-4).

وبات قديورة وقد سجّل أوّل هدف لِمصلحة فريقه بيرتون ألبيون، في ثاني مباراة له مع هذا النادي الإنجليزي.

ويُشير تاريخ آخر هدف وقّعه قديورة إلى الـ 10 من أفريل 2021، لمّا هزّ الشباك مرّة واحدة، وساهم في فوز فريقه الغرافة بِنتيجة (1-5) على المضيف نادي أم صلال، بِرسم منافسة البطولة القطرية للموسم الماضي.

وتعرّض قديورة لِإصابة على مستوى القدم في أكتوبر 2021، أبعدته عن المنافسات الرّسمية حتى مطلع جانفي الماضي، وغيّبته أيضا عن المنتخب الوطني في “كان” الكاميرون 2022.

ويتموقع فريق بيرتن ألبيون بعد هذه الخسارة، في المركز الـ 14 بِرصيد 44 نقطة. ويشغل نادي شفيلد وينزداي الرّتبة الـ 5 بِمجموع 61 نقطة.

وخاض فريق بيرتن ألبيون 36 مباراة، نظير 34 مواجهة لِنادي شفيلد وينزداي.

وتُجرى بطولة القسم الثالث الإنجليزي بِصيغة 24 ناديا و46 جولة، وقد خاضت الفرق لِحدّ الآن ما بين 32 و36 مباراة (بعضها تنقصه لقاءات متأخّرة).

وبعد إسدال الستار، يصعد الرّائد والوصيف إلى القسم الثاني، ويلحق بهما فريق ثالث، لمّا يفوز بِبطولة مُصغّرة (مواجهات السدّ)، تجمع النوادي التي تموقعت ما بين المركز الثالث والسادس. وبِالمقابل، تنزل إلى الدرجة الرابعة الفرق التي شغلت الرتب الأربع الأخيرة.

وتضمّ لائحة بطولة الدرجة الثالثة الإنجليزية فرقا، سبق لها وأن ضمّت في صفوفها لاعبين دوليين جزائريين، أمثال: نذير بلحاج (بورتسموث)، وحسان يبدة (بورتسموث)، ومجيد بوقرة (شفيلد وينزداي + تشارلتون + كرو ألكساندرا)، وعامر بوعزة (تشارلتون).