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رياضة

بِالفيديو: مبابي يُنهي حلقات “مسلسل لاتيني” طويل

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: مبابي يُنهي حلقات “مسلسل لاتيني” طويل
ح.م
كيليان مبابي

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان سهرة السبت، وبعد جدل كبير، أمر مستقبله الكروي.

وكانت مدّة عقد مبابي (23 سنة) مع “البي آس جي” تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل، وقبل ذلك، تردّد بِقوّة أن هذا المهاجم سينتقل إلى العملاق ريال مدريد الإسباني.

ومنذ قرابة سنة من الزّمن، تحوّل كيليان مبابي إلى أشبه بـ “مسلسل لاتيني”، لدى الإعلامَين الفرنسي والإسباني.

وأعلن المسؤول ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن بقاء كيليان مبابي في الفريق، وتمديد العقد حتى صيف 2025.

أمّا كيليان مبابي، فقال إنه يعتبر “البي آس جي” بِمثابة بيته، وسيُواصل – بِكلّ سعادة وفخر – المغامرة مع هذا النادي.

وجاءت هذه التصريحات في ملعب “حظيرة الأمراء” سهرة السبت، قبيل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان والضيف نادي ماتز، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

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