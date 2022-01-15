الفيروس أصبح أكثر سرعة وانتشارا

عميد كلية الطب بجامعة الجزائر يؤكد:

أكد البروفيسور مرزاق غرناوط عميد كلية الطب بجامعة الجزائر، أمس السبت، أن الجزائر في قلب الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مصلحة الحساسية والأمراض الصدرية بمستشفى الرويبة لإذاعة سطيف، أن ما يميز هذه الموجة إصابة الكبار والصغار على حد سواء، وإصابات كثيرة بالمدارس.

وكشف غرناوط أن أعراض هذه الموجة تختلف عن سابقاتها وهي أن الفيروس ينتشر بقوة في الحلق، سيلان الأنف، صداع الرأس؛ التعرق، الفشل، اضافة الى ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومن له هذه الأعراض فهي كوفيد.

وأكد المتحدث أن الفيروس أكثر سرعة و انتشارا، وأقل خطورة، محذرا في السياق ذاته من تسجيل وفيات يوميا، مشيرا إلى أن اقسام الإنعاش متشبعة، وعدد المرضى بالمستشفيات يتزايد يوميا .وتابع: “طبعا نتخوف من الأيام القادمة، نرجو الوصول الى الذروة بأقل الأضرار، لكن مبدئيا هذه الموجة اقل من السابقة”.

وأضاف المتحدث أن العدد الإجمالي لعدد المصابين بكورونا في الجزائر فاق 224 الف إصابة مسجلة عند الوزارة منذ انطلاق الوباء، في حين أكثر من 154 الف شخص تماثل للشفاء، بينما توفي ما يزيد عن 6400 شخص بسببه.

وأشار المتحدث الى استعدادات وإجراءات كثيرة تقوم بها مختلف المصالح منذ أيام لمواجهة هذه الموجة والتحكم فيها والانتصار عليها.

كما أكد أنه من غير المقبول تماما أن لا يتم استقبال مريض بأي مستشفى بحجة التشبع، فيه تنسيق بين مختلف المستشفيات لضمان سرير لكل مريض بتكفل تام.

وتابع: “حسب معرفتي نحن في المنحنى التصاعدي، والوصول إلى الذروة ممكن في آخر شهر جانفي. هناك أعداد كبيرة من المرضى يتلقون العلاج بمنازلهم دون أعراض خطيرة”.

بالمقابل أوضح أن هذه الموجة لن تكون أقوى وأخطر من الموجة الثالثة، لكن الأهم هو الإقبال على التلقيح وضمان المناعة الجماعية.

كما لم يتوقع البروفيسورالذهاب إلى إجراءات الحجر الصحي او الغلق او التشدي، لأنه إلى غاية اليوم الوضعية متحكم فيها.

ف.ع