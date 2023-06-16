الفيضانات أعطتنا درسا ولا بناء دون احترام القواعد مستقبلا

وزير الداخلية يعزي عائلة الطفلين المتوفيين بتاجنانت ويؤكد:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مرّاد، الخميس، أن الفيضانات الأخيرة وما خلفته من خسائر مادية وبشرية، تعد درسا للمستقبل بمنع أي بناء دون احترام قوانين وقواعد التعمير.

وأدى مرّاد رفقة المدير العام للحماية المدنية، واجب العزاء لعائلة الطفلين الشقيقين “عبد النور وجواد”، اللذين توفيا اثر الفيضانات التي ضربت بلدية تاجنانت وعدة مناطق بولاية ميلة، إذ نقل تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلة الفقيدين.

وأكد الوزير بالمناسبة، أن الدولة واقفة مع المواطن في كل محنه، وهدفها الوحيد هو ضمان راحته واستقراره، كما أنها متضامنة وستقدم كل الدعم للمتضررين من فيضانات تاجنانت، من خلال تعويضهم عما خسروه، رغم أن خسارة الأرواح – يقول الوزير- لا تعوض، إذ تتواصل عملية إحصاء الخسائر، وقد بلغ عدد العائلات المتضررة من الفيضانات حوالي 300 عائلة.

وشدد مرّاد على ضرورة احترام قوانين البناء والتعمير بعد الخرجة الميدانية التي قام بها خلال الزيارة، مضيفا أن “هذه الحادثة تعطينا درسا مستقبلا، لمنع أي شخص من البناء دون احترام قوانين وقواعد البناء، مع إيجاد حل جذري لمشكل السيول التي أدت إلى وقوع هذه الحادثة من خلال انجاز دراسة تجنب السكان وقوع كوارث الفيضانات مستقبلا”.