الفيضانات تسببت في 30 مليار دج خسائر خلال 3 سنوات الأخيرة

يوم دراسي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعاصمة

نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السبت، يوما دراسيا حول “قدرة الأقاليم على الصمود أمام ظاهرة الفيضانات في الجزائر” بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بحيدرة.

وأفادت نصيرة مدبب، مديرة الدراسات مكلفة بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام في اتصال بـ”الشروق”، أن اليوم الدراسي يهدف إلى تطوير إطار جديد للتفكير والحوار بنظرة متقاطعة حول ظاهرة الفيضانات في الجزائر، من أجل توقع مختلف الاضطرابات المناخية والأحداث الكبرى التي قد تحدث والتكيف معها بشكل فعال ومستدام.

وأوضحت أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف من خلال دراسة أن المعدل السنوي للكوارث الطبيعية خلال العشرين السنة الأخيرة كبدت الخزينة العمومية 35 مليار دج في ما يتعلق بالفيضانات، الزلازل وحرائق الغابات، أما في ما يتعلق الفيضانات موضوع اليوم الدراسي فقد ورد في الدراسة أنه في السنوات 2020 و2021 إلى 2022 قدرت الخسائر على التوالي 4.3 مليار دج، 12 مليار دج وأكثر من 12 مليار دج وبخصوص الوفيات فقد سجلت 6 وفيات سنة 2020 و45 وفاة سنة 2021 و14 وفاة السنة الماضية.

ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للوقاية وتفادي الفيضانات التي وافق عليها مجلس الحكومة في 18 نوفمبر 2020، سمحت باكتشاف 865 موقع على المستوى الوطني والجهوي والمحلي مهدد بحدوث فيضانات به، كما سمحت الدراسة بتحديد أربع طرق لتفادي حدوث فيضانات بهذه المواقع، في مقدمتها التنبؤ والتحذير، ثم التحديد الدقيق لكل منطقة خطر، بناء السدود المرشحة وأحواض الاحتفاظ والقنوات وتهيئة الري وتعزيز صرف مياه الأمطار.

وأضافت المكلفة بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام، أنه تم إثراء اليوم الدراسي من خلال مشاركة ممثلين من عدة دور وزارية ومؤسسات وطنية ذات علاقة بالموضوع وباحثين جامعيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الذين يسعون إلى الوصول إلى حلول تعود بالفائدة على المواطن والدولة.