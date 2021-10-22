-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الفيفا!
باقي بوخالفة
2021/10/22
73
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
تشكيل لجنة تجارة-جمارك لتسريع تقييم الاستيراد
سيال: تذبذب في التزود بالمياه عبر 23 بلدية بالجزائر العاصمة
ملف الصحراء الغربية: الجزائر تعلن رفضها المشاركة في أي مائدة مستديرة
احتياطات الجزائر من الغاز
منظمة حماية المستهلك: حجز لحم مفروم ممزوج بمسحوق حفظ الجثث في وهران
عودة الجماهير إلى الملاعب الجزائرية.. وزيرا الصحة والرياضة يوضحان
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
رسميا.. هذا هو ترتيب المنتخب الجزائري قاريا وعربيا
2021/10/21
فتح وشيك للحدود البرية بين الجزائر وتونس أمام المسافرين
2021/10/20
إعلام بريطانيا يدعو إلى طرد المغربي لقجع من “الفيفا”
2021/10/21
طائرات بدون طيار مغربية تقصف مدنيين صحراويين
2021/10/21
مؤسسة النقل البحري تكشف أسعار الرحلات بين الجزائر وفرنسا واسبانيا
2021/10/20
الرأي
المزيد
بين التغريدة والكونغرس!
عبد الناصر بن عيسى
2021/10/22
المغرب والصحراء الغربية: استراتيجية “الندوات” تحت الطلب
2021/10/21
رفقًا بأبنائنا!
رشيد ولد بوسيافة
2021/10/20
شرح ابن مقلاش الوهراني للبردة
محمد الهادي الحسني
2021/10/20
نستسقي فلا نسقى؟!
سلطان بركاني
2021/10/20