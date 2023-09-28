“الفيفا” تبثّ 10 مقابلات إلكترونيّا لِبطولة القسم الثاني

تبثّ “الفيفا” عشر مقابلات من عمر الجولة الأولى، لِبطولة القسم الثاني لِكرة القدم.

وتُعطى ضربة انطلاقة منافسة القسم الثاني هذا الجمعة، بِتنظيم 16 مباراة إلى غاية السبت المقبل.

وأطلقت “الفيفا” منصّة إلكترونية بِاسم “eleven sport”، يُمكن للجمهور الجزائري من خلالها مشاهدة مقابلات بطولة القسم الثاني، وذلك مهما كانت نوعية الجهاز المستعمل.

وكان اتحاد الكرة الجزائري في تاريخ سابق، قد أبرم اتّفاقية مع “الفيفا” بِهذا الشّأن.

وقالت رابطة الكرة لِقسم الهواة، إنها تدعّمت بِتجهيزات تقنية لِتجسيد أمر البثّ الإلكتروني، دون ذكر أسماء المقابلات. عِلما أن “الفيفا” عملت بِالمثل في الموسم الماضي، لكن في مرحلة العودة.

وتستفيد رابطة الرئيس علي مالك من نسبة 40%، من العائدات المالية التي تجنيها “الفيفا” وراء هذا البثّ (طوال الموسم الحالي).

وتفعل “الفيفا” الأمر ذاته مع منافسات أخرى عبر أرجاء العالم، تشجيعا لِرياضة كرة القدم.