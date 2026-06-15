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رياضة
إشارة يد تضع شون إيفانز في ورطة..

فيفا تفتح تحقيقاً مع حكم “الفار” الأسترالي

الشروق الرياضي
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فيفا تفتح تحقيقاً مع حكم “الفار” الأسترالي
ح.م
الحكم الأسترالي، شون إيفانز

أثار الحكم الأسترالي شون إيفانز حالة عارمة من الجدل في نهائيات كأس العالم 2026، بعد رصده يقوم بإشارة غريبة بيده ذات طابع عنصري قبيل انطلاق مباراة ألمانيا وكوراساو ضمن المجموعة الخامسة،

وظهر شون إيفانز، المشرف على تقنية الفيديو المساعد “فار”، عبر كاميرات البث المباشر من مركز البث الدولي التابع لفيفا في دالاس وهو يقوم بحركة مريبة بيده اليمنى استمرت لثماني ثوانٍ تقريباً، لتنتشر اللقطة كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي وسط اتهامات صريحة بالإساءة وتأييد أيديولوجية تفوق العرق الأبيض، وفق ما ذكرته صحيفتا “لو باريزيان” الفرنسية و”ماركا” الإسبانية.

وفي الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير إلى إمكانية كون الحركة مجرد دعابة عفوية تُعرف بـ”لعبة الدائرة” بين الأصدقاء، أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بات على علم تام وتفصيلي بالواقعة، ومن المتوقع أن يفتح تحقيقاً رسمياً عاجلاً مع الحكم الأسترالي للوقوف على الخلفيات الحقيقية والدوافع الكامنة وراء هذا التصرف.

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