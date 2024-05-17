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رياضة

“الفيفا” تتراخى في مُعاقبة الصّهاينة

الشروق الرياضي
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“الفيفا” تتراخى في مُعاقبة الصّهاينة

أجّلت “الفيفا” إلى غاية شهر جويلية المقبل، مسألة معاقبة اتحاد الكرة الصّهيوني بتعليق عضويته.

وكان اتحاد الكرة الفلسطيني وراء هذا الطلب، بِسبب الجرائم الهمجية للمحتلّ الصّهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل والبريء. على غرار استشهاد 92 لاعبا وتدمير عديد المنشآت الرياضية.

وعلى هامش انعقاد الطبعة الـ 74 لِمؤتمر “الفيفا” بِالعاصمة التايلاندية بانكوك، قالت هيئة الرئيس جياني أنفونتينو في بيان لها، إنها ستبتّ في هذه القضية بِتاريخ الـ 20 من جويلية المقبل.

وبدا جليّا أن “الفيفا” تراخت في توظيف آلة الرّدع ضدّ الهمجية الصّهيونية، عكس مُسارعتها إلى تجميد نشاطات اتحاد الكرة الروسي ومنتخباته الوطنية أواخر سنة 2021، بعد الحرب الأوكرانية.

ويعني التأجيل أيضا أن “الفيفا” تُريد كسب مزيد من الوقت، حتّى “يفتر” ملفّ الحقوق الفلسطينية، ويفلت الصّهاينة من العقاب.

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