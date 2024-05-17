“الفيفا” تجري تعديلًا في طاقم تحكيم مباراة الجزائر أمام غينيا

تعيين الحكم الإثيوبي تيسيما بدلا من الحكم الغابوني اتشو..

وافق الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على الطلب الذي تقدم به الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بخصوص الطاقم التحكيمي الذي تم تعيينه لإدارة مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا، المقررة بالجزائر في الـ6 جوان المقبل برسم الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشفت الفاف الجمعة، في بيان عبر موقعها الرسمي عن إجراء تعديل في قائمة الطاقم التحكيمي لمباراة الخضر أمام غينيا، وهذا بتغيير الحكم الرئيسي والحكم الرابع، حيث تم تعيين الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك ويسا حكمًا رئيسيًا للمباراة، بمساعدة إلفيس غاي نوبوي نغوغوي من الكاميرون وليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي. أما الحكم الرابع فسيكون الإثيوبي تيودوروس ميتيكو.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين جان-ديدييه ماسامبا مالونغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية كمراقب للمباراة.

وكان تعيين الحكم الغابوني، بيير غيزلان اتشو، لإدارة مباراة الخضر القادمة، أثار حفيظة الإتحاد الجزائري على خلفية السوابق التحكيمية السيّئة لهذا الحكم مع المنتخب الوطني، وتورطه في عديد المرات في أخطاء تحكيمية مفضوحة.