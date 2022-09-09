الفيفا تحدد25 سبتمبر للقائمة النهائية  وهذه هي شروط اختيار الحكام الجدد

غربال لإدارة مباراة الوداد البيضاوي - نهضة بركان اليوم

سيدير اليوم مساءالحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال مباراة الكأس الإفريقية الممتازة لكرة القدم بين الوداد البيضاوي المغربي و مواطنه نهضة بركان المقررة بالرباط .

وسيساعد حكم الساحة في مهامه كل من مواطنيه عبد الحق ايتشعلي (مساعد أول) و مقران قوراري (مساعد ثاني) فيما سيكون الحكم الجزائري الرابع لحلو بن براهام في تقنية الفيديو.يذكر ان فريق الوداد البيضاوي هو الحائز على كاس رابطة أبطال إفريقيا 2022 بينما توج نهضة بركان بكاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

للإشارة فان ثلاثي التحكيم الجزائري المتكون من غربال و ايتشعلي و قوراري تم اختياره من قبل الاتحادية الدولية لكرة القدم لإدارة مقابلات كاس العالم قطر2022 من 20 نوفمبر الي 18 ديسمبر المقبلين،وسنعود في عدد قادم عن القائمة النهائية للحكام الدوليين الجزائريين التي اعتمدت من طرف الفاف حيث تم تجريد الثلاثي عراب،عبيد شارف،وبوكواسة و تعويضهم بالثلاثي ثوابتي بن يحي و اعادة الشارة الدولية للحكم بوخالفة.

وفي نفس السياق تلقى الاتحاد الجزائري مراسلة من الفيفا حيث تم تحديد يوم 25 سبتمبر موعدًا نهائيًا لترشيح الحكام الدوليين،تضمنت رسالة الفيفا بعض الشروط التي تحكم الترشيح ، بما في ذلك أن يولد الحكم قبل 31 ديسمبر 1997 ، ويجب أن يولد الحكم المساعد قبل 31 ديسمبر 1999 ، وأن يخضع أي حكم يزيد عمره عن 45 عامًا لتقييم فني من قبل لجنة تابعة لـ رعاية الفيفا.

نصت الشروط العامة لترشيح أي حكم على أن يكون الترشيح مصحوبًا بتقييم الحكم للمباريات التي أدارها على المستوى المحلي خلال 12 شهرًا قبل ترشيحه لقائمة الحكام الدوليين. رتب الحكام حسب هذا التصنيف.