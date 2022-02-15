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رياضة

“الفيفا” تحذف أجندة مقابلتَي الجزائر والكاميرون

علي بهلولي
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“الفيفا” تحذف أجندة مقابلتَي الجزائر والكاميرون

حذف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، جدول مقابلات الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، عن المنطقة الإفريقية.

وكنّا قد ذكرنا في تقرير سابق بـ “الشروق أون لاين” أن الأجندة أشعلت الجدل، في وقت كان يتطلّب فيه من أعلى هيئة تُسيّر شؤون كرة القدم عبر أرجاء المعمورة نشر الرزنامة (ملعب وتاريخ وتوقيت)، بعد حسم الأمور بينها (الفيفا) وبين اتحادات اللعبة المعنية بِالتصفيات.

ونشرت “الفيفا”، الإثنين، أجندة للدور الأخير من تصفيات مونديال 2022 عن المنطقة الإفريقية، ودوّنت أسماء كلّ الملاعب، بِاستثناء ميدان مواجهة الذهاب بين الكاميرون والجزائر، واكتفت بِلفظ غامض Omnisports (مركب رياضي/ ملعب متعدّد الرياضات).

وقالت “الفيفا” في بيان لها جديد نشرته، الثلاثاء، وبعد حذف الرزنامة السابقة (بِالضغط عى عبارة الدور الثالث ROUND THREE): “ستجدون هنا (موقعها الإلكتروني) أجندة المقابلات، لمّا نتأكّد منها بِصفة رسمية”.

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