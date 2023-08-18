“الفيفا” تحكم لصالح درفلو

جرّ اللاعب الجزائري، أسامة درفلو، فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي للعبة طلبا لمستحقاته، قبل أن تصدر لجنة النزاعات بـ”الفيفا” قرارها بضرورة دفع ما يقارب من الـ400 ألف يورو.

وطعن المكتب المسيّر للفريق الفاسي، حسب صحف مغربية، في قرار لجنة النزاعات القاضي بأدائه المبلغ، ولجأ إلى محكمة التحكيم للطعن فيه قبل تعيين جلسة في 20 سبتمبر المقبل، للبث في هذا الطعن والنزاع بينه وبين المهاجم الجزائري. ويمني مسيّرو الفريق الفاسي النفس بمراجعة العقوبة وقرار اللجنة. وألزمت اللجنة الفريق الفاسي بدفع المبلغ بعدما لجأ إليها درفلو طلبا لمستحقاته الباقية في ذمة الفريق، بعدما كان فسخ عقده معه بقرار من لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.