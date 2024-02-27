“الفيفا” تختار الجزائر والسعودية محطّتَين تجريبيتَين لِمُبادرة جديدة

أعلنت “الفيفا”، الثلاثاء، عن اختيار الجزائر محطّة تجريبية لِبطولة دولية جديدة في رياضة كرة القدم.

وستحتضن الجزائر هذه الدورة الودّية في فترة ما بين الـ 18 والـ 26 من مارس المقبل، بِمشاركة “مُحاربي الصّحراء” ومنتخبات جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا.

وفضلا عن الجزائر، اختار الاتحاد الدولي لِكرة القدم بلدان السعودية وأذربيجان وسريلانكا، لِتنظيم دورات شبيهة، في الفترة ذاتها.

وقالت هيئة الرّئيس جياني أنفونتينو في بيان لها: “ستسمح هذه المُبادرة للاتحادات الأعضاء بِالتنافس بِشكل أكثر انتظاما ضدّ منتخبات وطنية من قارات أخرى، ممّا سيفتح آفاقا جديدة من حيث التطوير الفني للعديد منها، بعد أن كانت تغيب عنها مثل هذه الفرص”.

وأضافت: “ستمنح هذه الدورات أيضا للاتحادات الأعضاء المشارِكة فرصا تجارية أُخرى، ومحطّة لِاستعراض مواهب منتخباتها”.

وتابع الاتحاد الدولي لِكرة القدم يقول إنه سيستمرّ في تنظيم مثل هذه الدورات، وذلك في السنوات الزّوجية، وأشار إلى محطّة مارس 2026 نموذجا.