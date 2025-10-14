الفيفا تختار الحكم الجزائري بن براهم للمشاركة في  بطولة كأس العرب

البطولة ستجرى بقطر شهر ديسمبر القادم

اختار الإتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم في قائمة الحكام الذي ستسند لهم مهمة إدارة مباريات بطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من الشهر القادم نفسه.

وضمت القائمة التي اختارتها الفيفا 14 حكم ساحة من مختلف القارات لإدارة مباريات بطولة كأس العرب بالإضافة إلى 28 حكمًا مساعدًا و12 حكمًا على تقنية الفيديو.

و سيغيب الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال وطاقمه عن منافسة كأس العرب بسبب اجرائها بالموازاة مع كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى بالمغرب. وإضافة إلى لحلو بن براهم، فقد اختارت الفيفا من قارة افريقيا الغابوني بير اتشو والحكم المصري أمين عمر.

علما أن المنتخب الجزائري للاعبين المحليين سيشارك في بطولة كأس العرب بعد ما لعب مباراتين تحضيريتين أمام المنتخب الفلسطيني بعنابة فاز في الأولى بثلاثة لصفر وانهزم في الثانية بهدف لصفر.

يذكر أنه خلال نهائيات منافسة كأس العرب “فيفا 2025″، سيلعب المنتخب الجزائري (صاحب اللقب) في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، بالإضافة إلى الفائزين في المباراتين الفاصلتين البحرين-جيبوتي ولبنان-السودان. في المقابل، سيلعب المنتخب الفلسطيني مباراة فاصلة أمام نظيره الليبي في نوفمبر المقبل بالدوحة. وفي نهائيات المنافسة العربية، سيتأهل الفريقان الأولان من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي ستشمل ربع النهائي ونصف النهائي ثم النهائي.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الإثنين 1 ديسمبر بمباراتي المجموعة الأولى، التي تضم منتخب تونس الذي ينتظر الفائز من سوريا وجنوب السودان، وقطر التي ستواجه الفائز من ليبيا وفلسطين ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتشهد مرحلة الدور التمهيدي المؤهل لكأس العرب إقامة 7 مباريات في العاصمة القطرية الدوحة يومي 25 و 26 نوفمبر على الملاعب التالية: ملعب عبد الله بن خليفة وملعب جاسم آل حمد وملعب جاسم آل ثاني وملعب حمد آل ثاني، بينما تستضيف الملاعب الرئيسية منافسات البطولة، وهي استاد لوسيل واستاد أحمد بن علي واستاد البيت واستاد 974 واستاد المدينة التعليمية.