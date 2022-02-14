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رياضة

“الفيفا” تختار موريتانيا للاستفادة من أول مشروع تطوير كرة القدم في إفريقيا

سليم.ع
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“الفيفا” تختار موريتانيا للاستفادة من أول مشروع تطوير كرة القدم في إفريقيا
ح.م

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موريتانيا لتكون أول بلد إفريقي يستفيد من مشروع لتطوير كرة القدم في القارة، ويحمل اسم “كرة القدم للمدارس”، ويهدف لتشجيع تلاميذ المدارس على الانخراط في الرياضة.
وبررت الأمينة العامة للفيفا فاتيما سامورا، اختيار موريتانيا كأول بلد إفريقي لإطلاق المشروع، بأن لديها رئيس اتحاد يهتم بتطوير كرة القدم ويستثمر وقته وطاقته فيها.
ومن المتوقع أن تتنقل شخصيات بارزة في عالم كرة القدم العالمية هذه الأيام في نواكشوط لحضور فعاليات إطلاق برنامج “كرة القدم للمدارس.
وسيتم تقديم دروس ضمن هذا البرنامج من طرف خبراء في المجال من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من بينهم رئيس مشروع كرة القدم للمدارس ألكسندر غروس.
وأطلق الاتحاد الدولي هذا البرنامج منتصف عام 2019 بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ويهدف لتسهيل ممارسة هذه الرياضة أمام الأطفال في جميع أنحاء العالم.
للإشارة فإن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، وقعا على اتفاقية شراكة حول البرنامج في 2019.

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