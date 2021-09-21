الفيفا تدخل تغييرا جديدا على توقيت مباراة الجزائر مع النيجر بنيامي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، عن تغيير جديد طرأ على توقيت مباراة الأياب بين الجزائر والنيجر بالعاصمة نيامي بقرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وحسب بيان للإتحاد الجزائري فإن الفيفا أعلنت عن موعد نهائي لمباراة الأياب المقررة بلعب “الجنرال سيني كونتشي” بِمدينة نيامي عاصمة النيجر، في الـ 12 من أكتوبر المقبل.

وحسب نفس المصدر فالمباراة ستلعب على الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الجزائري بعد أن كانت مقررة على الساعة الثامنة مساء، وذلك بعد منع السلطات في دولة النيجر أي تظاهرات رياضية في المساء.

والإثنين أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تغيير طرأ تغيير بِخصوص تاريخَي وتوقيتَي، مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه فريق النيجر.

وتندرج هاتان المقابلتان ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرّابعة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكانت المباراة الأولى مُبرمجة بِالجزائر، في الـ 8 من أكتوبر المقبل على السّاعة الخامسة مساءً. على أن تُقام المواجهة الثانية بِالنيجر، في الـ 11 من الشهر ذاته على السّاعة الثّانية بعد الظهر (التوقيت الجزائري ذاته).

وتشكّل جدول المقابلتَين بِالصّيغة الجديدة، وبِترسيم نهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، على النّحو التالي:

المباراة الأولى: ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، في الـ 8 من أكتوبر المقبل على السّاعة الثّامنة مساءً.

المباراة الثانية: ملعب “الجنرال سيني كونتشي” بِمدينة نيامي عاصمة النيجر، في الـ 12 من أكتوبر المقبل على السّاعة الخامسة مساءً (التوقيت الجزائري).

وتغيّر توقيت المباراة الأولى بعد طلب تقدّم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى “الفيفا”، استنادا إلى بيان هيئة الرّئيس شرف الدين عمارة.

للإشارة، فإن “الفيفا”، منحت للمنتخبات الإفريقية رخص تنظيم المقابلات على السّاعة الواحدة ظهرا والرّابعة عصرا والسّابعة مساءً، بِالتوقيت العالمي المُوحّد أو غرينيتش (التوقيت الجزائري شتاءً وصيفًا = توقيت غرينيتش + ساعة واحدة/ مثلا التوقيت الأوّل يتحوّل إلى الثانية بعد الظهر).