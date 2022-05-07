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رياضة

“الفيفا” تردّ بِخصوص ملف مباراة الجزائر والكاميرون

علي بهلولي
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“الفيفا” تردّ بِخصوص ملف مباراة الجزائر والكاميرون

ردّت “الفيفا”، الجمعة، على الشكوى التي تقدّم به الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الخاصّة بِالمباراة التصفوية المونديالية بين “الخضر” والضيف الكاميروني.

وقلت “الفيفا” في رسالتها إلى اتحاد الكرة الجزائري: “نأسف لأنه – وفقا لِتقديركم – يُمكن أن يكون لِقرارات الحكام تأثيرا سلبيا على مسار المباراة. لقد لاحظنا جيّدا العناصر التي تضمّنتها رسالتكم، ويُمكننا بِالفعل أن نضمن أن جميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة قد تمّ فحصها بِعناية من قبل حكام الفيديو (فار)، وفقا لِقوانين اللّعبة وبروتوكول مساعدي الحكم بِالفيديو”.

ولم تُقدّم “الفاف” توضيحات أو تعليق على ردّ الاتحاد الدولي لِكرة القدم، وتركت الغموض يلفّ مرّة أخرى هذا الملفّ.

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