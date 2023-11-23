الفيفا تشيد ببلماضي وسليماني

أشادت الاتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا”، بمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، وهداف “الخضر” اسلام سليماني.

ونشر موقع “الفيفا”، الثلاثاء الماضي، مقالا مطولا تطرق من خلال إلى أبرز الأحداث التي ميزت الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026 .

وكتبت الفيفا على موقعها الرسمي: “وصل بلماضي إلى المرتبة الثانية بصفته المدرب صاحب ثاني أكبر عدد من المباريات على رأس المنتخب الجزائري، بعد الفوز على منتخب الموزمبيق بنتيجة بثنائية نظيفة في مباراته رقم 59، معادلا رقم المدرب رشيد مخلوفي.

وأضافت: “ولكن الطريق ما زال طويلا أمامه للوصول إلى الرقم القياسي الذي يحمله المدرب رابح سعدان برصيد 72 مباراة”.

كما جاء في مقال “الفيفا: “عادل الجزائري إسلام سليماني الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في التصفيات الإفريقية، بعد تسجيله الهدف رقم 18، معادلا بذلك رقم النجم الإيفواري دروغبا والكاميروني إيتو و البوركينابي داغانو.