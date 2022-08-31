الفيفا تطالب بعدم خضوع حكام المونديال إلى الاختبارات البدنية في بلدانهم

طاقم جزائري للسوبر الإفريقي

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري لإدارة لمباراة السوبر الإفريقي المقررة الشهر المقبل بين حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، الوداد البيضاوي فريق نهضة بركان المتوج بكأس الكونفدرالية.

وأسندت مهمة إدارة اللقاء إلى الدولي الجزائري مصطفى غربال بمساعدة عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري، البوروندي ندابيها حكما رابعا، فيما تم اختيار الدولي الجزائري لحلو بن براهم في تقنية الفار رفقة الثنائي بيدة دهان من موريتانيا، وماليك سيمبا من السنغال والحكم الرابع بن براهيم لحلو.

وعن هذا التعيين قال حكم دولي جزائري سابق للشروق: “يعتبر في الوقت الحالي غربال وطاقمه الأحسن في إفريقيا، بدليل تواجده في كل المنافسات التي تشرف عليها الكاف والفيفا، ونجح بامتياز في الاختبارات البدنية التي جرت مؤخرا بالدوحة”، مضيفا: “غربال كان أيضا في المستوى في اللقاء التصفوي الأخير المؤهل إلى مونديال قطر بين السنغال ومصر ونال علامة تمكنه من تربع عرش التحكيم الإفريقي بدليل الثقة التي تمنحها له لجنة التحكيم في كل مناسبة كبيرة”.

وعن المكان الذي سيلعب فيه السوبر الإفريقي قال مصدر من “الكاف” للشروق أن المباراة ستلعب بالمغرب دون تحديد مكانه وقد يكون بنسبة كبيرة بين ملعبي ومولاي عبد الله بالرباط، ومحمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت “الكاف” قد راسلت، أول أمس، كل الأطراف المعنية باللقاء وخاصة الحكام ومحافظ اللقاء جون ميدار كوسة من الكونغو، المنسق العام المصري مازن مرزوق لترسيم التعيين دون تحديد تاريخ معين للمواجهة والذي قد يكون بنسبة كبيرة يوم 10 سبتمبر القادم.

وكانت الفيفا قد راسلت كل الاتحادات الرياضية التي تملك حكام يشاركون في المونديال القطري من أجل إعفائهم من الاختبارات البدنية المقررة كل بداية موسم كروي،وهو ما حدث مع الطاقم الجزائري غربال، اتشعلي وقوراري الذين كانوا يتأهبون للمشاركة في الاختبارات البدنية التي جرت في مركز سيدي موسى لكن تم إعفائهم في أخر لحظة خوفا من تعرضهم لإصابة تحرمهم من التواجد في المونديال القطري.

وكانت لجنة التحكيم قد اعتمدت في أول جولة على الحكام الجزائريين المشاركين في المونديال حيث أدار غربال واتشعلي بامتياز مباراة الساورة ومولودية الجزائر التي عرفت بعض الانزلاقات خارج الميدان، وقوراي الذي كان في ملعب 20 أوت رفقة الحكم الشاب علو من أجل مرافقته في تجربته في القسم المحترف الأول.

وكانت لجنة التحكيم قد عرضت منتصف الأسبوع برنامجها على المكتب الفدرالي الذي وافق وبالأغلبية على العرض المقدم من لجنة الثنائي مجيبة وحيمودي.