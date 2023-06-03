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رياضة

الفيفا تعلّق على انضمام عوار إلى “الخضر”

عمر سلامي
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الفيفا تعلّق على انضمام عوار إلى “الخضر”
أرشيف
حسام عوار

أشادت “الفيفا” بإمكانات الوافد الجديد إلى صفوف “الخضر”، حسام عوار، واعتبرت التحاقه إضافة قوية لكتيبة المحاربين.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحادية الدولية لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، صورة لحسام عوار بألوان المنتخب الوطني.

وأرفقت الصورة بعبارة : “حُسام عوار ينضم للمرة الأولى لقائمة جمال بلماضي مع منتخب الجزائر، إضافة قوية لكتيبة الخضر التي ستُنافس على لقب كأس أمم إفريقيا ثم للتأهل لكأس العالم 2026”.

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