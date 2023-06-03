الفيفا تعلّق على انضمام عوار إلى “الخضر”

أشادت “الفيفا” بإمكانات الوافد الجديد إلى صفوف “الخضر”، حسام عوار، واعتبرت التحاقه إضافة قوية لكتيبة المحاربين.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحادية الدولية لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، صورة لحسام عوار بألوان المنتخب الوطني.

وأرفقت الصورة بعبارة : “حُسام عوار ينضم للمرة الأولى لقائمة جمال بلماضي مع منتخب الجزائر، إضافة قوية لكتيبة الخضر التي ستُنافس على لقب كأس أمم إفريقيا ثم للتأهل لكأس العالم 2026”.