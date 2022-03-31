“الفيفا” تعمل على نشر قيم المجتمعات الغربية بِحدّ السّيف

يضغط الإعلام الغربي على الاتحاد الدولي لِكرة القدم، من أجل إقصاء منتخب إيران من حضور فعّاليات كأس العالم 2022 بِقطر.

جاء ذلك بِسبب منع النّساء من حضور مباراة منتخب إيران وضيفه اللبناني، بِرسم الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم.

واحتضن ملعب “الإمام رضا” بِمدينة مشهد الإيرانية أطوار هذه المباراة، مساء الثلاثاء الماضي. وانتهت بِفوز منتخب إيران (2-0) وتأهّله للمونديال.

وتحدّثت الصحافة الغربية (البريطانية والفرنسية، مثالا) في أحدث أعدادها بِإسهاب عن منع النساء من حضور المباراة المُشار إليها، وذكرت أن المنظّمين رفضوا دخول 12 ألف متفرّجة، في منشأة كروية تتّسع لِنحو 28 ألف مقعد.

وراحت الصحافة الغربية تضغط لِمعاقبة اتحاد إيران لِكرة القدم، حتى أن هناك مَن زعمت أن منتخب هذا البلد سيُقصى من المشاركة في كأس العالم 2022!

وعندما يكون الغرب مصدر الضغوط، ترضخ “الفيفا” إلى درجة الانبطاح، مثلما فعلته مُؤخّرا لمّا عاقبت الكرة الرّوسية، بعد العملية العسكرية لِهذا البلد في أوكرانيا.

ودأبت “الفيفا” على نشر وفرض الثقافة ونمط العيش الغربيَين على بقية شعوب المعمورة، بِحدّ السّيف. فَقَبْلَ المطالبة بِإحضار النّساء إلى المدرجات، حرّضت على التمرّد على الفطرة الإنسانية، مثلما هو الشّأن مع التعظيم من شأن الشواذ (أكرمكم الله)، ومعاقبة المنتخبات التي تُصدر جماهيرها هتافات معادية لهم. كما ألزمت كل اتحاد كرة عبر العالم، بِتكوين منتخب للإناث، أو الإقصاء من المشاركة في منافسات الذكور.

ولا يستغرب المرءُ من لوائح “الفيفا”، إذا علم أن شرائع هذه الهيئة العالمية لـ “الجلد المنفوخ” تُجيز شرب الخمر، وتُحرّم التدخين (السيجارة العادية وليس المخدّرات)!