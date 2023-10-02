الفيفا تفصل لصالح بن خماسة في قضيته مع الإسماعيلي المصري

فرضت عليه غرامة مالية بمليون و700 ألف دولار

فصل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، لصالح الدولي الجزائري، محمد بن خماسة، في قضيته ضد ناديه السابق، الإسماعيلي المصري، وهذا على خلفية عدم التزامه بعقده وفسخه من جانب واحد. وفرضت لجنة فض المنازعات للفيفا على نادي الإسماعيلي غرامة مالية ضخمة لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة، تقدر بقيمة مليون و700 ألف دولار.

إلى ذلك، عاقبت اللجنة القانونية للفيفا الإسماعيلي بغرامة قدرها 859 ألف دولار لصالح لاعبه السابق الإيفواري جان موريل لعدم سداد مستحقاته.

في نفس السياق، فرضت الهيئة الكروية الدولية عقوبات مالية ضخمة على أندية مصرية أخرى هي بيراميدز وفيوتشر وأنبي، التي تنشط في الدوري المصري الممتاز. وقررت اللجنة معاقبة بيراميدز بغرامة قدرها 300 ألف دولار، بجانب فائدة 5% تحتسب منذ يوم 1 جانفي الماضي، لصالح المهاجم السابق للفريق، التونسي عمر العيوني، نظرا لعدم سداد مستحقاته المتأخرة.

أما مودرن فيوتشر فتم تغريمه 900 ألف دولار لصالح لاعبه السابق، الغاني دياويزي تايلور، مع إيقاف القيد في حال عدم السداد، بسبب فسخ العقد من طرف واحد.

وتم تغريم فيوتشر أيضا 941 ألف دولار لصالح لاعبه السابق التونسي مروان صحراوي لعدم سداد مستحقاته.

وتم توقيع عقوبة ضد إنبي مبلغ 455 ألف جنيه مصري لصالح مدربه السابق البرتغالي جورفان فييرا لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة.