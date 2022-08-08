الفيفا تمنح الحق للمدرب التونسي السليمي وتغرّم أولمبي المدية بــ3.5  ملايير سنتيم

زاوي يهدد برفع شكوى لدى لجنة تسوية النزاعات للفاف

حسمت لجنة النزاعات للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لصالح المدرب التونسي، السليمي، في القضية التي رفعها رفقة مساعده، الدولي الجزائري السابق، خالد لموشية، ضد إدارة فريقهما السابق، أولمبي المدية، الذي أصبح مجبر على دفع تعويضات مالية تقدّر بـ 3.5ملايير سنتيم من أجل تجنب عقوبات أخرى.

وبحسب ما علمته “الشروق” من مصادرها الخاصة، فإن الاتحاد الجزائري تلقى مراسلة من طرف الهيئة الكروية الدولية تؤكد فيها الفصل لصالح المدرب التونسي، وتمنح إدارة أولمبي المدية مهلة محددة، لا تتجاوز الشهر الواحد من اجل تسوية مسألة التعويضات المالية أو التعرض إلى الإقصاء من المنافسة.

وكان المدرب التونسي رفقة مساعده خالد لموشية رفعا شكوى على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد أولمبي المدية على خلفية إقالتها بطريقة تعسفية دون احترام بنود العقد الذي يربطهما.

ويأتي هذا القرار ليزيد من متاعب إدارة أولمبي المدية، الذي كان سقط الموسم المنصرم إلى القسم الثاني، وتخلط حسابات الرئيس كمال دمارجي، وهذا بالنظر إلى وضعية الفريق الذي يعيش أزمة مالية خانقة أضحت تهدد مستقبل الفريق.

في سياق متصل، هدد المدرب السابق للفريق، زاوي كريم، برفع قضيته على مستوى لجنة تسوية النزاعات للفاف (cnrl)، وهذا من أجل الحصول على مستحقاته المالية التي يدين بها، التي تمثل أجرة أربعة أشهر كاملة لم يتحصل عليها منذ الموسم الماضي.

وأكد زاوي، في اتصال مع “الشروق”، أنه يرفض العودة والإشراف على الفريق في ظل المشاكل والوضعية غير الواضحة التي يمر بها الفريق حاليا، معتبرا بأنه فقد الثقة في إدارة الفريق التي أخلت بوعودها على حد قوله.

إلى ذلك، قال زاوي: “وضعية الفريق أصبحت كارثية، لقد راسلت إدارة النادي بخصوص مستحقاتي، وإلا فإنني سألجأ إلى لجنة تسوية النزاعات للفاف لاسترجاع حقوقي”.

في نفس السياق، أضاف زاوي: “أملك عقد مازال ساري المفعول ولا يمكن للفريق التعاقد مع مدرب جديد”.

وعن أسباب رفضه العودة للفريق، أوضح كريم زاوي أن أسبابا كثيرة دفعته لذلك، من أهمها الأزمة المالية التي يمر بها الفريق التي تسببت في هجرة جماعية للاعبين بعدما فصلت لجنة النزاعات لصالحهم.

إلى ذلك، قال زاوي: “كيف يمكن العمل مع مسؤولين كانوا يتصلون بمدربين آخرين وأنا موجود”.

في ختام حديثه، أبدى المدرب زاوي تأسفه للوضعية التي يعيشها أولمبي المدية الذي يملك كل مقومات النجاح ليكون واحدا من أحسن الفرق في البطولة الوطنية.