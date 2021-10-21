-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الفيفا” تمنح 3 حكام جزائريين جدد الشارة الدولية

علي بهلولي
  • 33
  • 0
“الفيفا” تمنح 3 حكام جزائريين جدد الشارة الدولية

نشرت “الفاف”، الخميس، أسماء الحكام الدوليين الجزائريين الذين منحتهم “الفيفا” رخصة إدارة المقابلات عبر أرجاء المعمورة في موسم 2021-2022.

واحتفظت الكرة الجزائرية بِتعداد قوامه 14 حكما، مُوزّعين مناصفة على قسمَي: حكام ساحة وحكام مساعدين.

لكن بِالمقابل، سُجّل اعتماد 3 حكام جدد عوّضوا زملاء لهم حازوا الشارة الدولية في تاريخ سابق، وهم: حكم الساحة يوسف قموح بدلا من نبيل بوخالفة، والحكمَين المساعدَين حمزة بوزيت وعادل عبان عوضا عن بوعبد الله عمري ونبيل بنوة.

وتمثّلت قائمة الحكام الدوليين الجزائريين في النسخة الجديدة، على النّحو التالي:

حكام الساحة: مصطفى غربال، مهدي عبيد شارف، يوسف قموح، لحلو بن ابراهم، عبد الرزاق عراب، لطفي بكواسة، إلياس بكواسة.

الحكام المساعدون: عبد الحق إيتشعلي، مقران قوراري، محمد سراج، إبراهيم الحملاوي سيد علي، عباس أكرم زرهوني، حمزة بوزيت، عادل عبان.

مقالات ذات صلة
إعانة بـ5 ملايير سنتيم ستدخل الخزينة ومحياوي يتنفس

إعانة بـ5 ملايير سنتيم ستدخل الخزينة ومحياوي يتنفس

دولي سابق ينضم إلى شباب بلوزداد

دولي سابق ينضم إلى شباب بلوزداد

خلافة شباب بلوزداد مفتوحة وهؤلاء هم الفرق المرشحة

خلافة شباب بلوزداد مفتوحة وهؤلاء هم الفرق المرشحة

هذه أبرز صفقات واستقدامات أندية المحترف الأول في الموسم الجديد

هذه أبرز صفقات واستقدامات أندية المحترف الأول في الموسم الجديد

عرض ضخم لعريبي من الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي

عرض ضخم لعريبي من الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي

لاعبو برشلونة يشتكون من أرضية ملعب التدريبات

لاعبو برشلونة يشتكون من أرضية ملعب التدريبات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد