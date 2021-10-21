“الفيفا” تمنح 3 حكام جزائريين جدد الشارة الدولية

نشرت “الفاف”، الخميس، أسماء الحكام الدوليين الجزائريين الذين منحتهم “الفيفا” رخصة إدارة المقابلات عبر أرجاء المعمورة في موسم 2021-2022.

واحتفظت الكرة الجزائرية بِتعداد قوامه 14 حكما، مُوزّعين مناصفة على قسمَي: حكام ساحة وحكام مساعدين.

لكن بِالمقابل، سُجّل اعتماد 3 حكام جدد عوّضوا زملاء لهم حازوا الشارة الدولية في تاريخ سابق، وهم: حكم الساحة يوسف قموح بدلا من نبيل بوخالفة، والحكمَين المساعدَين حمزة بوزيت وعادل عبان عوضا عن بوعبد الله عمري ونبيل بنوة.

وتمثّلت قائمة الحكام الدوليين الجزائريين في النسخة الجديدة، على النّحو التالي:

حكام الساحة: مصطفى غربال، مهدي عبيد شارف، يوسف قموح، لحلو بن ابراهم، عبد الرزاق عراب، لطفي بكواسة، إلياس بكواسة.

الحكام المساعدون: عبد الحق إيتشعلي، مقران قوراري، محمد سراج، إبراهيم الحملاوي سيد علي، عباس أكرم زرهوني، حمزة بوزيت، عادل عبان.