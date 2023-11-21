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رياضة
الفريق التونسي ممنوع من التعاقدات مؤقتا

الفيفا تنصف بن عيادة في قضيته ضد النجم الساحلي التونسي

سمير حمزة
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الفيفا تنصف بن عيادة في قضيته ضد النجم الساحلي التونسي

فصلت لجنة المنازعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، لصالح الدولي الجزائري، حسين بن عيادة، في قضيته ضد فريقه السابق، النجم الساحلي التونسي.

وبحسب ما كشفه الثلاثاء، موقع “العربي الجديد”، من مصادره داخل النجم الساحلي، أن إدارة النادي التونسي تلقت خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يتضمن عقوبة بمنع التعاقدات على الفريق التونسي لثلاث فترات متتالية، بسبب نزاعه مع بن عيادة.

وأمهل قرار الفيفا النجم الساحلي شهرا واحد لدفع مستحقات الدولي الجزائري والمقدرة بمبلغ 300 ألف دولار (حوالي 6 مليار بالعملة الوطنية)، من أجل رفع العقوبة المفروضة عليه، علماً أنّ النادي موجود حاليا تحت طائلة المنع من تسجيل لاعبين جدد منذ الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب نزاع مع لاعب جزائري آخر، وهو اللاعب السابق للفريق، يوسف العوافي.

يذكر، أن المدافع حسين بن عيادة لعب في صفوف نادي النجم الساحلي، موسم 2021-2022، قبل أن يغادر بعد ذلك إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي، ليعود هذا الموسم إلى البطولة الوطنية من بوابة فريق شباب بلوزداد.

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