“الفيفا” تنظم ندوات لتحضير الحكام لكأس العالم للأندية

بمشاركة أربعة حكام جزائريين..

نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ندوات لتحضير الحكام للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي ستجرى بمشاركة 32 ناديا في الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 13 جويلية المقبلين.

واستضاف مقر “الفيفا” بمدينة زيوريخ السويسرية الملتقى والذي عرف مشاركة عدد من حكام الفيفا المنتمين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما عقد في دبي الإماراتية ملتقى مشابه مخصص لحكام الفيفا من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، بالإضافة إلى استضافة العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس للحكام من أمريكا الجنوبية والشمالية والوسطى والكاريبي.

وصرح بير لويجي كولينا رئيس لجنة حكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن “كأس العالم للأندية المقبلة ستكون مثيرة لأنها المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تنافس أفضل الأندية من أرجاء العالم”. وأضاف: “نرغب بأن يكون حكامنا على أتم استعداد وبأفضل أحوالهم عندما تنطلق البطولة. ونحن على دراية بأن تطبيق مستوى عال من التحكيم هو أمر جوهري لنجاح أي بطولة”.

وأشار كولينا إلى أن المشاركة في بطولة جديدة ستكون امتيازا إضافيا بالنسبة لأولئك الذين تم اختيارهم، وقال أيضا “مع انطلاق كل بطولة جديدة، فإن الحكام المختارين سيحظون بامتياز أن يكونوا جزء منها للمرة الأولى على الإطلاق.

ولهذا، فإني على قناعة أن كافة الحكام سيكونون متحمسين للغاية بأن يتم اختيارهم”.

من جهته، أشار ماسيمو بوساكا مدير قسم التحكيم في “فيفا”، إلى أهمية أن يتبع الحكام نهجا يقوم على عدم لفت الأنظار، وقال “نتطلع لمشاهدة كرة القدم والأهداف، لا التحكيم. لطالما قلت إن التحكيم هو العامل الذي لا يجب أن نراه خلال المباراة”.

وأورد أيضا أن “فهم مجريات اللعبة واللاعبين يشكل كلمة السر في التحكيم الناجح، (…) نؤمن بفلسفتنا، وبفهمنا لكرة القدم، نؤمن بأهمية التموقع، وقراءة مجريات المباراة، وتوقع مسارها والتواصل. كل هذه المهارات مهمة للحكم، لأنه يتوجب علينا فهم اللاعبين والفرق، وليس أن يفهمنا اللاعبون والفرق”.

يذكر، أنه في أعقاب التغييرات التي طرأت على قوانين اللعبة، وصادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم بتاريخ 1 مارس 2025، ستشهد كأس العالم للأندية تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى ردع إهدار الوقت من قبل حراس المرمى. كما سيستخدم الحكام كاميرات الجسم، وذلك بشكل تجريبي، وبناء على اختبارات صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم.

للإشارة، فإن التحكيم الجزائري سيكون ممثلا في كأس العالم للأندية بأربعة حكام، ويتعلق الأمر بكل من الحكم الدولي غربال، بمساعدة قوراري وزرهوني إضافة إلى لحلو بن براهم في تقنية “الفار”.