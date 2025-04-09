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رياضة

الفيفا” تنظم ندوة حول الاحتراف بالجزائر العاصمة

عمر سلامي
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الفيفا” تنظم ندوة حول الاحتراف بالجزائر العاصمة

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ندوة حول الاحتراف بالجزائر العاصمة.

وتنطلق أشغال الندوة الأحد، وتدوم يومين، حيث ستعرف مشاركة رؤساء وأمناء عامون للأندية الـ16 الناشطة ضمن الرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب عدد من إطارات الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ويشمل برنامج الندوة مجموعة من العروض والمناقشات التي تسلط الضوء على مواضيع أساسية تخص تسيير الأندية المحترفة، مثل الحوكمة، والتسيير المالي، والتطوير التجاري، وتنظيم المنافسات.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف” فإن برنامج الندوة يهدف لتطوير قدرات الفاعلين في كرة القدم الجزائرية، قصد الارتقاء بهياكل الأندية على جميع المستويات، داخل الميدان وخارجه.

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