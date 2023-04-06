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رياضة

“الفيفا” تنقل 12 مباراة من بطولة القسم الثاني إلكترونيا

علي بهلولي
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“الفيفا” تنقل 12 مباراة من بطولة القسم الثاني إلكترونيا
ح.م
أنصار فريق اتحاد الحراش

يبثّ الاتحاد الدولي لِكرة القدم عبر منصّته الإلكترونية 12 مباراة، تنتمي إلى بطولة القسم الوطني الثاني.

وتنقل “الفيفا” هذه المقابلات عبر منصّتها الإلكترونية، ضمن إطار الجولة الـ 24.

وتُجرى هذه اللقاءات السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر، مع تنظيمها بِملاعب الفرق المذكورة في الأوّل. وتتمثّل في: اتحاد الحراش مع اتحاد سوف، واتحاد ورقلة مع جمعية الخروب، ونجم التلاغمة مع حمراء عنابة، وجيل برج منايل مع وفاق سور الغزلان، ومولودية قسنطينة مع شباب باتنة، واتحاد عنابة مع أمل عين مليلة، ومولودية العلمة مع اتحاد الشاوية، ونجم بن عكنون مع جمعية وهران، وشباب عين تيموشنت مع شبيبة تيارت، ومولودية وادي سلي مع أولمبي المدية، ونصر حسين داي مع وداد بوفاريك، وغالي معسكر مع رائد القبة.

وكانت “الفيفا” قد بثّت 8 مقابلات من بطولة القسم الثاني، في الجولة الماضية.

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