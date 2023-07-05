“الفيفا” تهدد تعاقد الوداد مع شتي

بات سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، مطالبا بالتريث قبل إنهاء صفقة الظهير الأيسر الجزائري.

وكانت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد قضت في وقت سابق بإيقاف الدولي الجزائري إلياس شتي، لمدة 4 أشهر وألزمته بدفع مليون يورو مناصفة مع فريقه أنجيه لفائدة نادي الترجي التونسي، على خلفية فسخ اللاعب لعقده مع هذا الأخير من طرف واحد.

وسبق لإدارة نادي الترجي الرياضي التونسي، أن أعلنت قبل ثلاثة أشهر عن كسب قضية المدافع الأيسر الجزائري الذي سبق له الدفاع عن ألوان شيخ الأندية التونسية بين عامي 2019 و2022، قبل فسخ عقده من جانب واحد في جويلية 2022، وانتقاله في صفقة انتقال حر صوب أنجيه الفرنسي.