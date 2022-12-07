“الفيفا” تُبعد الحكم غاساما وتُثمّن كفاءة زملائه الجزائريين

أبعدت “الفيفا” الحكم الغامبي بكاري غاساما، عن بقية مقابلات كأس العالم 2022 بِقطر. بينما أبقت على زملائه الجزائريين مصطفى غربال وعبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وقامت لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا” بِما يُشبه “الغربلة”، بعد نهاية دور المجموعات ومحطّة ثمن النهائي، وأبعدت عدّة حكام، بينهم الغامبي بكاري غاساما.

واكتفى غاساما بِإدارة مباراة وحيدة في المونديال، جمعت بين منتخبَي قطر وهولندا، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ولا يُستبعد أن يعتزل بكاري غاساما (43 سنة) نشاط التحكيم، بعد مشوار حافل بِالفضائح، ليس مع الكرة الجزائرية فقط، بل مع بلدان أخرى، كما تُظهره صور اللاعب المصري عماد متعب الذي اتّهم الحكم الغامبي بِالانحياز إلى الوداد البيضاوي المغربي ضد الزائر نادي الأهلي، في إياب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا عام 2017 (الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه/ عند الثانية الـ 18).

وبِالمقابل، جدّدت لجنة الرئيس الإيطالي بييرلويجي كولينا الثقة في حكم الساحة الجزائري مصطفى غربال ومواطنَيه المساعدَين عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري. حيث يُمكنهم إدارة المقابلات في منافسة ينطلق ربعها النهائي هذا الجمعة.

ويُظهر الجدول المُدرج أدناه أسماء الحكّام الذين أبعدتهم “الفيفا” عن بقية مشوار المونديال القطري.