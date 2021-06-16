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رياضة

“الفيفا” تُرسّم الرّقم القياسي للمنتخب الوطني

علي بهلولي
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“الفيفا” تُرسّم الرّقم القياسي للمنتخب الوطني

رسّم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، الرّقم القياسي الإفريقي للمنتخب الوطني الجزائري.

جاء ذلك عبر الصفحة الرّسمية لِمنافسة كأس العالم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومعلوم أن “الخضر” حطّموا الرّقم القياسي الإفريقي المُرادف لـ 27 مباراة دولية مُتتالية بِلا هزيمة، بعد فوزهم على المضيف التونسي في مباراة ودّية لُعبت مساء الجمعة الماضية.

وهكذا تكنس “الفيفا” قاذورات مزاعم أن أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، تنتظرهم مباراة أخرى لِتحطيم الرّقم القياسي الإفريقي. وأن مواجهة تونس عادلت رقم كوت ديفوار.

ويحق الآن لِزملاء القائد والجناح رياض محرز مطاردة الرّقم القياسي العالمي في المواجهات المقبلة، أقربها الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق لقاءاته عند نهاية أوت القادم.

ويحمل منتخبا البرازيل وإسبانيا الرّقم القياسي العالمي، بِرصيد 35 مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة. لكن قبل ذلك، وجب التنبيه إلى أن التفوّق في الاستحقاقات المقبلة، على غرار بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، أهمّ من الرّقم القياسي.

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