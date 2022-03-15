“الفيفا” تُرسّم حكام مباراة الكاميرون والجزائر

رسّمت “الفيفا”، الثلاثاء، حكام مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه الكاميروني، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وهكذا ستُجرى مباراة الذهاب بِملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، في الـ 25 من مارس الحالي على الساعة السادسة مساءً محلّيا (التوقيت الجزائري ذاته).

ويُشرف على هذه المباراة حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو، بِمساعدة زميلَيه عيسى يحي من التشاد، وأرسينيو مارينغولا من الموزمبيق.

ومازالت “الفيفا” لم تُرسّم بعد حكام شطر الإياب، سواء لِهذه المباراة أو اللقاءات الأربعة الأخرى عن المنطقة الإفريقية.

وكانت “الفاف” قد ذكرت في تاريخ سابق أن حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما، سيُشرف على إدارة مباراة العودة بين الجزائر والكاميرون.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار مباراة العودة، في الـ 29 من مارس الحالي على الساعة الثامنة والنصف مساءً.