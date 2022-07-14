“الفيفا” تُطالب إدارة شبيبة القبائل بِدفع مستحقات لاعب إثيوبي

طالبت “الفيفا” إدارة نادي شبيبة القبائل بِتسديد المستحقّات المالية للاعبها السابق الإثيوبي مجيب قاسم.

وكان المهاجم مجيب قاسم (26 سنة) قد التحق بِنادي “الكناري” في صيف 2021، لكنه لم يُكمل الموسم وغادر الفريق في فيفري الماضي. احتجاجا على عدم استلام مستحقّاته المالية. عِلما أن مدّة عقده تنقضي في أكتوبر 2024.

ويُطالب مجيب قاسم إدارة نادي شبيبة القبائل، بِمنحه أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة، قبل مغادرته للفريق. استنادا إلى أحدث التقارير الصحفية الإثيوبية. التي أضافت أن اللاعب رفع شكوى إلى “الفيفا” وأنصفته.

وبرّرت إدارة الرئيس يزيد ياريشان التأخّر في دفع مستحقات المهاجم الإثيوبي، بِمعاناة الشبيبة أزمة مالية حادّة.

واللافت أن مجيب قاسم شارك في 3 لقاءات فقط مع فريق شبيبة القبائل في الموسم المُنقضي، لها صلة بِالبطولة الوطنية، توجد بينها مواجهة خاضها أساسيا. وفي أواخر ديسمبر 2021، التحق هذا اللاعب بِمنتخبه الوطني الإثيوبي، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون. وبعد نهاية البطولة القارّية، قرّر عدم العودة إلى فريق الشبيبة.

وكانت إدارة نادي شبيبة القبائل الإثنين الماضي، قد تمكّنت من تسديد ديون عالقة قيمتها 84 مليون دينار، لها صلة بِمستحقّات مالية للاعبين سابقين للفريق. على غرار المهاجمين: شاكر قدور شريف الذي يرتدي حاليا زيّ نجم مقرة، وحمزة بانوح الذي انتقل إلى أهلي البرج ثم نصر حسين داي، وزكريا بولحية الذي يخوض تجربة احترافية في نادي الإمارات الإماراتي.

وكان شبح إقصاء “الكاف” لِفريق شبيبة القبائل من خوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا، التي تنطلق في سبتمبر المقبل، يحوم حول بيت النادي، في حال عدم تسديد المستحقّات المالية للاعبيه.

وتتّهم إدارة يزيد ياريشان الرئيس السابق للشبيبة شريف ملال، بِإغراق النادي في وحل أزمة مالية حادّة قبل رحيله، بينها عدم تسوية المستحقّات المالية للاعبين.

وستُركز إدارة نادي “الكناري” بعد إزالة هذا الحاجز، وبِكلّ أريحية، على تحضيرات فريقها الكروي للموسم الجديد.