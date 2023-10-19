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رياضة

“الفيفا” تُطالب منتخب فلسطين بِاللّعب في آسيا بدلا من إفريقيا

الشروق الرياضي
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“الفيفا” تُطالب منتخب فلسطين بِاللّعب في آسيا بدلا من إفريقيا
ح.م
منتخب فلسطين

رفض الاتحاد الدولي لِكرة القدم منح منتخب فلسطين، رخصة خوض مقابلات تصفيات كأس العالم 2026 بِالجزائر.

وطالبت “الفيفا” مسؤولي منتخب فلسطين بِتنظيم المقابلات، فوق تراب القارّة الآسيوية التي ينتمي إليها، استنادا إلى لوائح منافسة المونديال، وكما جاء في رسالة توضيحية بعثها اتحاد الكرة الفلسطيني إلى نظيره الجزائري.

وكان رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرّجوب، قد اقترح مُؤخّرا تنظيم مقابلات منتخب بلاده لِتصفيات كأس العالم 2026 بِالجزائر. ولقي الطلب ردّا إيجابيا لدى “الفاف”.

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