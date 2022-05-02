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رياضة

“الفيفا” تُعاقب الجزائر والمغرب ومصر وعديد منتخبات العالم

علي بهلولي
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“الفيفا” تُعاقب الجزائر والمغرب ومصر وعديد منتخبات العالم

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الإثنين، لائحة عقوبات، مسّت عدّة منتخبات عبر أرجاء المعمورة.

وسلّطت “الفيفا” على المنتخب الوطني الجزائري عقوبة مالية قيمتها 3 آلاف فرانك سويسري (القيمة نفسها – تقريبا – بِالأورو)، بِسبب رشق الجمهور لِأرضية الميدان بِالشهب النارية والمقذوفات الممنوعة، خلال مباراة “الخضر” والضيف الكاميروني، مساء الـ 29 من مارس الماضي. بِرسم إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.

وشملت العقوبات أيضا منتخبات أخرى، نذكر منها وبِعملة الفرانك السويسري: إيطاليا (6 آلاف) والبرازيل (20 ألف) والأرجنتين (10 آلاف) والبرتغال (11 ألف) والمغرب (30 ألف) ومصر (6 آلاف) والسنيغال (175 ألف + مباراة بلا جمهور) ونيجيريا (150 ألف + مباراة بِلا جمهور).

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