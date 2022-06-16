“الفيفا” تُعاقب بلعمري

سلّطت “الفيفا”، الخميس، على اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري غرامية مالية قيمتها 905 آلف أورو (نحو 14 مليار سنتيم).

وألزمت “الفيفا” بلعمري (32 سنة) بِدفع المبلغ المذكور أعلاه إلى إدارة نادي الشباب السعودي، في تاريخ لا يتجاوز 45 يوما (نهاية جويلية المقبل). أو يتعرّض لِعقوبة الإقصاء من النشاطات الكروية لِمدّة 6 أشهر.

وكان المدافع بلعمري قد انتقل إلى نادي ليون الفرنسي في أكتوبر 2020، قبل انقضاء مدّة العقد مع فريق الشباب، ودون أن يدفع المستحقات المالية للنادي السعودي. وهو سبب رفع إدارة الشباب شكوى إلى “الفيفا”.

وقالت تقارير صحفية سعودية صادرة، الخميس، إن بلعمري كلّف المحامي بيدرو مسيرينا، للطعن في الحكم الصادر ضدّه. ونقلت على لسان الرجل القانوني قوله إن قرار “الفيفا” تعسّفي، وسيعمل جاهدا لِإبطاله. كما نفى المحامي وجود بند في العقد يمنع موكّله (مدافع “الخضر”) من الانتقال إلى فريق سعودي آخر.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن جمال بلعمري يوشك أن ينتقل إلى نادي الوحدة الصّاعد الجديد إلى بطولة القسم الأوّل السعودي.

ومعلوم أن جمال بلعمري بِلا فريق، بعد أن فسخ عقده مع نادي قطر الرياضي في مارس الماضي.