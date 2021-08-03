“الفيفا” تُعاقب عيسى حياتو

سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، على الكاميروني عيسى حياتو الرّئيس الأسبق لـ “الكاف”، عقوبة الإيقاف لِمدّة سنة نافذة.

فضلا عن ذلك، يُسدّد عيسى حياتو غرامة مالية بِقيمة 33 ألف دولار (ما يُقارب نصف مليار سنتيم).

وجاء في بيان “الفيفا” أن عيسى حياتو سيُمنع لِمدّة سنة من الآن، من ممارسة أيّ نشاط كروي داخل بلاده الكاميرون أو خارج الوطن. مع إلزامه بِدفع الغرامة المالية المُشار إليها.

ومعلوم أن الكاميروني عيسى حياتو (74 سنة) ترأّس “الكاف” ما بين 1988 و2017.

جاء ذلك بِسبب إبرام عيسى حياتو اتّفاقية “غير شريفة”، وأضرّت بِسمعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع شركة التسويق الرياضي الفرنسية “لا غاردير سبورتس”. وذلك لِفترة ما بين 2015 و2027.

وكانت هذه الاتّفاقية تنصّ على احتكار شركة “لا غاردير سبورتس” تسويق المنافسات التي تُنظمها “الكاف” عبر أرجاء المعمورة. على غرار كأس أمم إفريقيا وكأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي والبطولة الإفريقية للاعبين المحليين.

وتعني هذه العقوبة أيضا، أن عيسى حياتو يُمنع من حضور نهائيات كأس أمم إفرقيا التي تحتضنها بلاده الكاميرون، ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري 2022.