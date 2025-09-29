“الفيفا” تُعاقب منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

عاقب الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الإثنين، منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وخصمت “الفيفا” 3 نقاط من رصيد منتخب جنوب إفريقيا، مع إلزام مسؤوليه بِدفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف فرانك سويسري (نحو 10.700 أورو).

جاء ذلك بِسبب إشراك منتخب “البافانا بافانا” لاعبا معاقبا، ممثلا في تيبوهو موكوينا، في مواجهة الضيف فريق اللوزوطو بِتاريخ الـ 21 من مارس الماضي.

ولعب متوسط الميدان موكينا أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 82 من عمر هذه المباراة.

وكانت هذه المواجهة قد انتهت لِمصلحة جنوب إفريقيا بِثُنائية نظيفة، لِحساب الجولة الخامسة من تصفيات المونديال. لِتتحوّل إلى خسارة فوق البساط بِثُلاثية نظيفة.

وعليه تشكّل جدول ترتيب الفوج الثالث على النّحو التالي:

1- البنين 14ن

2- جنوب إفريقيا 14ن (بدلا من 17 ن).

3- نيجيريا 11ن

4- رواندا 11ن

5- اللوزوطو 9ن (بدلا من 6ن)

6- زيمبابوي 4ن

وختمت “الفيفا” البيان، تقول إن اتحاد الكرة الجنوب إفريقي يحقّ له التقدّم بِطعن لدى لجنة الاستئناف، بِسبب هذه الأحكام الصادرة ضدّه.

وبقيت جولتان في تصفيات كأس العالم، وبعدها يتأهّل رائد الفوج للمونديال، ويمكن للوصيف أن يلحق به، إذا: نال أحسن رتبة ثانية (أربع بطاقات لِتسع منتخبات)، ثم يفوز بِأربع مواجهات فاصلة نصفها الأخير مع منتخبَين غير إفريقيَين.